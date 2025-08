”Uniunea Militarilor si Politistilor „Mihai Viteazul” considera ca, mai ales in acest context economic dificil, magistratii – judecatori si procurori – trebuie sa fie sustinuti ferm de statul roman si de societate. Sunt sub 7.000 in toata tara, dar au in competenta libertatea, patrimoniul si onoarea cetatenilor romani.

Sustinem pe deplin actualele drepturi salariale, pensiile si celelalte drepturi legale ale magistratilor. Este o profesie cu o raspundere extraordinara si o misiune publica fundamentala.

Ei merita atentia, sprijinul si chiar sacrificiul financiar al statului roman pentru a le asigura independenta, siguranta si echilibru.

Respectul pentru magistrati nu este un privilegiu – este o garantie pentru statul de drept.

In acelasi timp, solicitam introducerea urgenta prin lege a unui mecanism clar, echitabil si eficient de raspundere profesionala pentru magistrati. Raspunderea nu este pedeapsa, ci echilibru. Asa cum orice militar, politist sau medic raspunde pentru erorile sale profesionale, la fel trebuie sa o faca si magistratii.

Romania are nevoie de decizii legale, corecte si morale – iar raspunderea profesionala nu este incompatibila cu independenta, ci o completeaza.

Magistratii au in competenta libertatea si patrimoniul romanilor – doua valori fundamentale pentru viata, demnitatea si stabilitatea cetatenilor.

UMPMV solicita Parlamentului, Guvernului si CSM sa introduca de urgenta Legea Raspunderii Magistratilor, in acord cu Constitutia si normele europene.

Justitia nu trebuie sa fie nici privilegiu, nici vendeta. Doar adevar, dreptate si echilibru”, a transmis Uniunea Militarilor și Polițiștilor „Mihai Viteazul”, printr-un comunicat semnat de generalul în rezervă Gabriel Oprea.