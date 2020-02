Ungureanu: O persoană care i-ar fi dat MITĂ 10.000 de euro lui Beuran m-a contactat 

"O persoană care i-ar fi dat mită lui Beuran m-a contactat. (...) Este vorba despre 10.000 de euro. Informatiile pe care le detineam acum cateva luni cu privire la posibile fapte de coruptie cu privire la Beuran ar putea fi confirmate in aceste zile. Sunt implicate si alte persoane din sistemul medical, nu numai el. As lasa ca procurorii sa comunice numai ce pot in aceasta faza a anchetei penale. (...) Nu e un caz particular, chiar ieri imi scria un domn despre practicile unor dumnezei medicali. Azi am primit informatii de la un domn care reprezenta o firma de medicamente si care-mi explica cum a dat mita in doua tranase unor doctori care erau sefi de sectie si care foloseau foamea de bani a unor firme din industrtia farmaceutica pentru a si rotunji veniturile. Eu ii trimit la procurori sa-si faca datoria civica. E trist ca oamenii au mai multa incredere in mine uneori decat in istitutii ale statului", a declarat Emanuel Ungureanu, într-o intervenție la Realitatea PLUS.

Reamintim că joi, la casa medicului Mircea Beuran, dar și la secția de chirurgie de la Spitalul Floreasca, unde operează acesta, se desfășoară mai multe percheziții. Procurorii au ridicat mai multe înscrisuri, într-un dosar în care s-ar verifica acuzații de luare de mită.