Una dintre cele mai populare rețele de socializare din lume, ținta unei ANCHETE europene

Comisia irlandeză pentru protecţia datelor (DPC) a deschis două proceduri separate luna trecută, după ce a primit plângeri potrivit cărora numerele de telefon şi adresele de e-mail ale tinerilor cu vârste sub 18 ani erau disponibile tuturor utilizatorilor din reţea, au informat BBC şi Sunday Telegraph, conform AFP.



Autoritatea de reglementare irlandeză supraveghează în numele UE reţeaua de socializare Facebook, în contextul în care acesta din urmă are sediul regional în Irlanda.



Până în prezent, nici Facebook, nici DPC nu au răspuns solicitărilor AFP de a face comentarii pe această temă.



DPC va stabili dacă Facebook a instituit măsurile de protecţie necesare pentru a proteja datele utilizatorilor, mai ales a celor minori, în contextul în care aceştia trebuie să aibă cel puţin 13 ani pentru a deschide un cont de Instagram.



Este de așteptat, de asemenea, ca autoritatea de reglementare să verifice dacă reţeaua de socializare respectă Regulamentul european privind protecţia datelor (GDPR) în ceea ce priveşte configurarea profilurilor şi a conturilor.



Vă reamintim că, în urmă cu un an, specialistul în date David Stier a concluzionat, după ce a analizat 200.000 de conturi la nivel mondial, că utilizatorii cu vârste de sub 18 ani au putut să treacă prea uşor la un cont profesional. Acest tip de cont impune utilizatorilor să-şi facă publice datele de contact, ceea ce înseamnă că acestea sunt vizibile pentru toţi utilizatorii reţelei de socializare, mai arată sursa citată.