Potrivit acesteia, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Motru au fost sesizați, luni, de un bărbat de 55 de ani, din localitate, cu privire la faptul că nepotul său, George Alexandru Vieru, de 23 de ani, domiciliat în aceeași localitate, ar fi plecat la facultate în cursul anului 2022, pe teritoriul Olandei, iar din martie - aprilie anul acesta nu a mai luat legătura cu membrii familiei și nu se știe unde se află în prezent.



Semnalmente: înălțime 1,80 - 1,85 metri, greutate aproximativă de 90 de kilograme, ten alb, păr satin, tuns mediu, purtat peste cap, față ovală, constituție atletică, ochi căprui, fără semne particulare, poartă ochelari de vedere.



Persoanele care pot oferi detalii care să poată ajuta la identificarea tânărului sunt rugate să apeleze numărul unic de urgență 112 sau să se deplaseze la cea mai apropiată unitate de poliție.