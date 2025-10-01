”Două proiecte din regiunea Bucureşti-Ilfov au mai făcut un pas. Este vorba despre două proiecte de infrastructură rutieră din regiunea metropolitană Bucureşti-Ilfov, care vor avea un impact important asupra creşterii siguranţei circulaţiei şi fluidizării traficului rutier, după cum urmează:

Centura oraşului Buftea.

A fost emisă autorizaţia de construire a variantei ocolitoare Buftea, urmând ca lucrările să fie demarate în scurt timp”, scrie Irinel Scrioșteanu pe Facebook.

Detalii despre contract și termenele asumate

Antreprenorul Porr Construct SRL are la dispoziție 34 de luni pentru a finaliza proiectarea și execuția. Valoarea contractului este de 281,17 milioane lei, fără TVA, bani proveniți din fonduri nerambursabile. Traseul centurii Buftea va avea o lungime de 5,77 kilometri. Proiectul include și iluminat public, două parcări moderne, sisteme pentru cântărirea camioanelor și stații de încărcare pentru mașinile electrice. Totodată, va fi implementat un sistem de colectare și scurgere a apelor.

Pasaje rutiere incluse în proiect

În cadrul lucrărilor se vor ridica trei pasaje: unul peste calea ferată București-Ploiești, cu o lungime de 81,90 metri, un altul peste DJ101, de 84,90 metri, și un al treilea peste un drum betonat, lung de 36,10 metri.

Intersecții prevăzute în planul centurii Buftea

Centura va integra trei intersecții la nivel. Prima va fi o intersecție giratorie VO Buftea x A0, unde varianta ocolitoare se va uni cu DN1A la kilometrul 17+100 și va conecta direct la nodul Autostrăzii Bucureștiului A0. A doua intersecție va fi VO Buftea x DN1A, pe strada Metalurgiei. A treia va fi o intersecție de tip nod rutier cu DJ101.

Stadiul actual al lucrărilor pregătitoare

Constructorul a anunțat că organizarea de șantier a fost deja finalizată. Astfel, terenul este pregătit pentru începerea efectivă a lucrărilor.

Al doilea proiect: sensul giratoriu de la Șindrilița

Un alt proiect inclus în același program vizează realizarea unui sens giratoriu pe DN2, în localitatea Șindrilița, comuna Găneasa. În cadrul unei ședințe a Guvernului României a fost aprobată procedura de expropriere necesară pentru amenajarea intersecției. Nodul rutier va fi construit pe DN2, la kilometrul 21+900, unde se întâlnește cu DC29, la kilometrul 9+800.

Pașii următori pentru proiectele rutiere

Următoarele etape presupun emiterea autorizației de construire și a Ordinului de Începere a lucrărilor, pentru ca apoi să demareze efectiv execuția.

”Aceste proiecte se realizează cu sprijinul şi la solicitarea autorităţilor locale: Consiliul Judeţean Ilfov, Primăria oraşului Buftea şi Primăria comunei Găneasa”, afirmă secretarul de stat Irinel Scrioșteanu.

