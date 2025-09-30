”Astăzi, 30 septembrie, ora 17.00, pe DN 56 A, la ieşire din localitatea Izimşa, s-a produs un accident rutier, în care sunt implicate două autotrenuri şi un autoturism. În urma evenimentului rutier a izbucnit un incendiu care s-a propagat la toate cele trei vehicule”, anunţă, marţi, IPJ Mehedinţă.

Poliţiştii efectuează cercetări la faţa locului pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs evenimentul rutier.

În urma impactului au fost rănite trei persoane, între care doi cetăţeni din Bulgaria. Aceştia au răni la mâini şi picioare, dar au refuzat transportul la spital.

Traficul rutier este întrerupt pe ambele sensuri pentru a permite intervenţia echipajelor specializate, fiind deviat pe DN 56C.