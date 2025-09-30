Inspectoratul de Poliție Județean Timiş a anunțat că poliţiştii din cadrul Secţiei 1 Poliţie Rurală Ghiroda au făcut semn să oprească şoferului unui autoturism care circula pe centura ocolitoare a municipiului Timişoara, pe direcţia Dumbrăviţa-Giarmata-Vii.

”Conducătorul auto nu a respectat semnalul poliţiştilor, motiv pentru care s-a pornit în urmărirea acestuia pe o distanţă de aproximativ 3 km, pătrunzând pe un teren viran din comuna Giarmata, unde conducătorul a pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare şi s-a răsturnat într-un canal colector”, a transmis, marţi, IPJ Timiş.

În urma verificărilor, oamenii legii au stabilit că la volan era un bărbat de 36 de ani, care nu deţine permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore şi a fost dus în arestul Poliţiei. El este cercetat pentru conducerea unui vehicul fără a deţine permis de conducere.