Victima, întinsă pe trecerea de pietoni

Potrivit imaginilor publicate pe grupul „Info Trafic București și Ilfov”, un bărbat care se deplasa pe trotinetă a căzut pe trecerea de pietoni. Martorii au încercat să îl ajute până la sosirea echipajelor de intervenție. În fotografiile distribuite online se observă mai multe persoane strânse în jurul victimei.

La fața locului au intervenit polițiști și două echipaje SMURD. Victima a fost transportată de urgență la spital pentru investigații și îngrijiri medicale. Deocamdată nu se cunosc cauzele accidentului.

Tot mai multe accidente cu trotinete în Capitală

Incidentul readuce în atenție problema siguranței trotinetelor electrice în București. Datele Poliției arată că, numai în primele șase luni ale acestui an, au fost înregistrate peste 140 de accidente de acest tip în Capitală.

Un caz grav s-a produs în august, când o femeie aflată pe trecerea de pietoni a fost lovită mortal de un tânăr care circula cu viteză mare pe trotinetă și a ignorat semaforul roșu.