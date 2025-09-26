Doi adolescenți care circulau cu o trotinetă electrică în Bistriţa, accidentaţi de un șofer cu permsiul suspendat

Doi adolescenți care circulau cu o trotinetă electrică în Bistriţa, accidentaţi de un șofer cu permsiul suspendat

Un nou accident grav de trotinetă electrică s-a produs vineri de această dată în Bistrița. Doi adolescenți, un băiat și o fată, au fost răniți, după ce trotineta pe care circulau a fost lovită de un șofer care s-a urcat la volan deși avea permisul de conducere suspendat. În ultima perioadă, astfel de accidente au devenit tot mai frecvente și cu urmări tot mai grave, inclusiv decese. În urma unui astfel de accident, autoritățile din Piatra Neamț au interzi utilizarea trotinetelor electrice.

În urma impactului, cei doi adolescenți de pe trotinetă au fost răniți si au avut nevoie de îngrijiri medicale de specialitate, la fața locului.

”În această seară, poliţiştii Biroului Rutier au intervenit la un accident semnalat în municipiul Bistriţa. La locul evenimentului poliţiştii au constatat faptul că un autoturism condus de un tânăr de 23 de ani, din Şieu a intrat în coliziune cu o trotinetă electrică pe care se afla un tânăr de 18 ani şi o tânără de 15 ani, ambii din Bistriţa”, a transmis, vineri seară, IPJ Bistrişa-Năsăud.

”Verificările poliţiştilor cu privire la şoferul de 23 de ani au indicat faptul că acesta are suspendat dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice. Poliţiştii Biroului Rutier continuă cercetările în cadrul unui dosar penal, urmând să fie stabilite cauzele şi împrejurările producerii accidentului”, a mai transmis Poliţia.
 

Val de accidente grave în care au fost implicați copii pe trotinete

Accidentul de la Bistrița readuce în atenție faptul că trotinetele electrice, fie că sunt proprietate personală sau închiriate prin sistemul de ride-sharing, au devenit unele dintre cele mai periculoase vehicule. Din păcate, copiii și tinerii sunt cel mai adesea implicați în astfel de situații.

Doar în ultimele două săptămâni, un copil și-a pierdut viața, iar alți doi au fost răniți grav, după ce au fost loviți de autoturisme în timp ce se aflau pe trotinete.


Tragedie în județul Neamț. Un adolescent de 15 ani a murit, după ce a căzut de pe o trotinetă electric

În București, un tânăr de 22 de ani este cercetat sub control judiciar pentru ucidere din culpă, după ce a provocat un accident cu o trotinetă electrică, lovind o femeie în vârstă de 71 de ani chiar pe trecerea de pietoni.