Cum s-a desfășurat urmărirea

Incidentul a început atunci când polițiștii Secției 2 Pitești au încercat să oprească un autoturism pentru control. Șoferul a ignorat semnalele și a accelerat, încercând să fugă. În timpul cursei, acesta a lovit un autoturism parcat pe strada Constantin D. Stătescu, apoi un altul pe strada Carol Davila. Ulterior, manevrând cu spatele, a izbit autospeciala Poliției, provocând daune.

După impact, șoferul a fost imobilizat de polițiști. În mașină se afla și o tânără de 22 de ani, din comuna Călinești. Testul cu aparatul etilotest a arătat că bărbatul se afla în stare de ebrietate, valoarea indicată depășind cu mult pragul legal de 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat. El a fost dus la spital pentru recoltarea de probe biologice.

Dosar penal și permis suspendat

Poliția Argeș a anunțat că pe numele șoferului au fost întocmite acte premergătoare pentru infracțiunea de conducere sub influența alcoolului. Permisul de conducere i-a fost suspendat, iar cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Pitești.

Autoritățile urmează să stabilească toate circumstanțele producerii incidentului și să decidă măsurile legale care se impun.