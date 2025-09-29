Cum s-a produs accidentul

Potrivit primelor informații, unul dintre șoferi ar fi pierdut controlul volanului și a pătruns pe contrasens, izbindu-se violent de mașina care circula regulamentar. Forța coliziunii a fost atât de puternică încât ambele vehicule au fost serios avariate.

Martorii au apelat imediat numărul unic 112, iar la fața locului au fost trimise mai multe ambulanțe și echipaje SMURD. Toate cele zece victime – șapte adulți și trei copii – au primit îngrijiri medicale și au fost transportate la spital pentru investigații suplimentare. Din fericire, niciuna dintre persoane nu se află în stare critică.

Trafic restricționat în zonă

Accidentul a dus la blocarea traficului rutier pe șoseaua respectivă timp de mai bine de o oră, până la finalizarea cercetărilor și degajarea carosabilului.

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs coliziunea.