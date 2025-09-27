Intervenție de urgență
Victima a fost preluată de echipele medicale ajunse la fața locului și a necesitat intervenția elicopterului SMURD, ceea ce a determinat oprirea circulației pe ambele sensuri ale drumului.
Centrul INFOTRAFIC al Poliției Române a anunțat că traficul a fost întrerupt complet pentru a permite desfășurarea operațiunilor de salvare. Reluarea circulației a fost posibilă după ora 19:00.
Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările exacte ale producerii accidentului.