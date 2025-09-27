Motociclist rănit grav într-un accident pe DN 79. A fost chemat elicopterul SMURD

Accident rutier
Un accident rutier grav s-a produs sâmbătă, pe drumul național 79, la intrarea în localitatea Vârfurile, județul Arad. Un motociclist a fost rănit serios după ce a intrat în coliziune cu un autoturism.

Intervenție de urgență

Victima a fost preluată de echipele medicale ajunse la fața locului și a necesitat intervenția elicopterului SMURD, ceea ce a determinat oprirea circulației pe ambele sensuri ale drumului.

Centrul INFOTRAFIC al Poliției Române a anunțat că traficul a fost întrerupt complet pentru a permite desfășurarea operațiunilor de salvare. Reluarea circulației a fost posibilă după ora 19:00.

Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările exacte ale producerii accidentului. 