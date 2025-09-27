Instructorul de parașutism mort după un salt de la 4.000 de metri era drogat

Moartea lui Vlad Aniţuloaiei i-a surprins pe toți cunoscuții lui, dar și pe membrii clubului unde activa, în condițiile în care avea o experiență de 850 de zboruri la activ. În ziua tragediei, parașutistul a sărit de la o altitudine de 4000 de metri, a reușit să deschidă parașuta, dar a pierdut controlul și s-a lovit de sol.

În acel moment, Vlad Aniţuloaiei și-a pierdut cunoștința și a fost dus de urgență la spital cu un elicopter SMURD. După mai puțin de două ore, însă, medicii au declarat decesul.

Anchetatorii au verificat parașuta victimei, dar nu au identificat defecțiuni. Surpriza a venit în momentul în care a fost finalizat raportul de expertiză medico-legală. Conform documentului, Vlad Aniţuloaiei consumase canabis și alcool înainte de a se parașuta. Acesta ar fi motivul pentru care parașutistul nu ar mai fi fost capabil să ia deciziile corecte astfel încât să aterizeze în condiții de siguranță.