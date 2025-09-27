Ciocnire între două autoturisme

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Mureș, în accident au fost implicate două mașini care s-au ciocnit violent. În urma impactului, cele cinci persoane aflate în vehicule au suferit răni, însă sunt conștiente și cooperante. Toate victimele au fost încadrate în cod verde și primesc îngrijiri medicale la fața locului.

Intervenția echipajelor

La fața locului au intervenit pompierii militari din cadrul Detașamentului Reghin, împreună cu echipaje medicale care evaluează starea răniților. Traficul pe DN 15A a fost complet blocat în zona producerii accidentului, circulația fiind deviată până la finalizarea intervenției.

Accidentul vine într-o perioadă în care drumurile naționale din județul Mureș sunt frecvent tranzitate, iar autoritățile atrag atenția asupra respectării regulilor de circulație pentru prevenirea unor astfel de incidente.