Premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj de condoleanțe profund emoționant după tragedia de la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași, unde șase copii au murit în urma unei infecții nosocomiale. Șeful guvernului a vorbit despre „nevoia de reformă profundă în sistemul nostru de sănătate, care de prea multe ori pierde din vedere exact motivul pentru care există – pacientul”, în condițiile în care o serie de măsuri de austeritate pe care le-a impus au afectat tocmai interesele pacienților.