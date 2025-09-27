Un șofer a lovit mortal un pieton, apoi le-a spus anchetatorilor că l-a găsit întins pe carosabil

Un pieton a fost accidentat mortal, sâmbătă dimineață, pe DN 1, la Bănești, șoferul vehiculului care l-a lovit spunându-le anchetatorilor că acesta era întins pe jos.

"Echipajele s-au deplasat de urgență la fața locului, iar din primele verificări a reieșit că un bărbat care conducea un ansamblu de vehicule pe DN 1, din direcția Brașov către București, ar fi accidentat un pieton. În urma producerii accidentului rutier a rezultat decesul pietonului", a informat Inspectoratul Județean de Poliție Prahova.

Surse judiciare au declarat, pentru Agerpres, că șoferul le-a spus polițiștilor că victima era întinsă pe jos.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest care a indicat valoare negativă.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul rutier și pentru dispunerea tuturor măsurilor legale.

