"Echipajele s-au deplasat de urgență la fața locului, iar din primele verificări a reieșit că un bărbat care conducea un ansamblu de vehicule pe DN 1, din direcția Brașov către București, ar fi accidentat un pieton. În urma producerii accidentului rutier a rezultat decesul pietonului", a informat Inspectoratul Județean de Poliție Prahova.
Surse judiciare au declarat, pentru Agerpres, că șoferul le-a spus polițiștilor că victima era întinsă pe jos.
Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest care a indicat valoare negativă.
Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul rutier și pentru dispunerea tuturor măsurilor legale.
