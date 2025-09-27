O fetiță a fost ștrangulată la școală de către un coleg. Poliția a deschis dosar penal

O fetiță a fost ștrangulată la școală de către un coleg. Foto: Facebook/ziua online

Caz șocant într-o comună din județul Cluj. O fetiță a fost strangulată în pauză de către un elev de clasa a doua.Vă avertizăm că urmează imagini și detalii cu un puternic impact emoțional care pot afecta în special minorii!   

Fetița strangulată la școala din județul Cluj, Comuna Frata, Sat Soporu de Câmpie, a fost dusă de urgență la spital cu posibile leziuni și în interior.

Conform presei locale, un coleg ar fi încercat să o ștranguleze cu o sfoară chiar în pauza dintre ore.  Copila are urme vizibile pe gât și traume emoționale puternice. Cazul a intrat deja în atenția poliției, care a deschis un dosar penal pentru loviri și alte violențe.

Scenele cutremurătoare s-au petrecut în curtea școlii gimnaziale Frata. Părinții cer explicații, iar autoritățile promit anchete și măsuri drastice. Unii încearca să minimalizeze totul, catalogând incidentul drept o joacă între copii. 

La rândul lor, cei de la Inspectoratul Școlar Județean Cluj condamnă ferm violența în școli și cer aplicarea măsurilor legale pentru a asigura siguranța elevilor.

