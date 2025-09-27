Fetița strangulată la școala din județul Cluj, Comuna Frata, Sat Soporu de Câmpie, a fost dusă de urgență la spital cu posibile leziuni și în interior.

Conform presei locale, un coleg ar fi încercat să o ștranguleze cu o sfoară chiar în pauza dintre ore. Copila are urme vizibile pe gât și traume emoționale puternice. Cazul a intrat deja în atenția poliției, care a deschis un dosar penal pentru loviri și alte violențe.

Scenele cutremurătoare s-au petrecut în curtea școlii gimnaziale Frata. Părinții cer explicații, iar autoritățile promit anchete și măsuri drastice. Unii încearca să minimalizeze totul, catalogând incidentul drept o joacă între copii.

La rândul lor, cei de la Inspectoratul Școlar Județean Cluj condamnă ferm violența în școli și cer aplicarea măsurilor legale pentru a asigura siguranța elevilor.

Două eleve s-au bătut ca în ring, în apropierea școlii. Colegii prezenți erau preocupați să filmeze – VIDEO