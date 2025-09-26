Incidentul s-a petrecut în localitatea Brăniştari, fiind implicat un singur autoturism. La scurt timp, la fața locului s-a deplasat pompierii din cadrul Punctului de Lucru Călugăreni şi Staţiei Colibaşi, cu o autospecială de stingere, o ambulanţă SMURD şi patru din cadrul Serviciului Judeţean de Ambulanţă.

”Pompierii au găsit autoturismul răsturnat pe partea carosabilă. Echipajele medicale au preluat persoanele rănite - doi bărbaţi în vârstă de 23 de ani şi trei adolescente de 15 şi 16 ani - şi le-au transportat la spitale din Capitală”, a transmis ISU Giurgiu.

În acest caz, polițiștii au deschis o anchetă și urmează să stabilească cauzele exacte în care s-a petrecut evenimentul rutier.