Accident grav în Giurgiu. Cinci tineri, transportaţi la spital după ce mașina în care se aflau s-a răsturnat

Accident grav în Giurgiu. FOTO: ISU
Un accident rutier grav a avut loc, în noaptea de joi spre vineri, în județul Giurgiu. Cinci tineri, între care trei adolescente de 15 şi 16 ani, au fost transportaţi la spital, după ce autoturismul în care se aflau s-a răsturnat.

Incidentul s-a petrecut în localitatea Brăniştari, fiind implicat un singur autoturism. La scurt timp, la fața locului s-a deplasat pompierii din cadrul Punctului de Lucru Călugăreni şi Staţiei Colibaşi, cu o autospecială de stingere, o ambulanţă SMURD şi patru din cadrul Serviciului Judeţean de Ambulanţă.

”Pompierii au găsit autoturismul răsturnat pe partea carosabilă. Echipajele medicale au preluat persoanele rănite - doi bărbaţi în vârstă de 23 de ani şi trei adolescente de 15 şi 16 ani - şi le-au transportat la spitale din Capitală”, a transmis ISU Giurgiu.

În acest caz, polițiștii au deschis o anchetă și urmează să stabilească cauzele exacte în care s-a petrecut evenimentul rutier. 