Cum s-a produs evenimentul rutier?

La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Gărzii de Intervenție Roata de Jos și ai Detașamentului Bolintin Deal, care au acționat cu o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD. De asemenea, un echipaj de poliție a asigurat zona și a început verificările.

Mașina a fost găsită răsturnată pe plafon, iar conducătoarea auto a fost preluată de paramedici și transportată la un spital din București pentru investigații suplimentare.

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs accidentul.