Cine a fost Billy Vigar?

Tânărul sportiv, crescut la academia clubului Arsenal și legitimat ultima dată la Chichester City FC, s-a lovit sâmbătă în timpul partidei de la Wingate & Finchley. Deși cauza exactă nu a fost confirmată oficial, se presupune că tragedia s-a produs după un impact violent cu un zid de beton aflat lângă teren.

Familia fotbalistului a transmis un mesaj emoționant, precizând că a fost „devastată de faptul că Billy și-a pierdut viața făcând ceea ce iubea cel mai mult”. Potrivit apropiaților, Vigar a intrat inițial în comă indusă, iar marți a fost supus unei intervenții chirurgicale menite să îi ofere o șansă la recuperare. Din păcate, rănile cerebrale au fost prea grave, iar tânărul a încetat din viață joi dimineață.

Billy Vigar și-a început cariera la academia lui Arsenal și a mai evoluat, de-a lungul timpului, pentru Derby County, Hastings United și Eastbourne Borough, fiind considerat un jucător cu mare potențial.

Fotbalistul a murit la 21 de ani / Sursa foto - Presa străină