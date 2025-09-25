Mașina transportase anterior persoane reținute la Centrul de Arest Preventiv al IPJ Gorj, iar la întoarcere spre Craiova a fost lovită de un autoturism.

Cum s-a produs evenimentul rutier?

Potrivit informațiilor preliminare, autospeciala se angajase într-o depășire regulamentară, moment în care șoferul unui autoturism aflat în faţă ar fi virat stânga, acroșând vehiculul de poliție. Impactul a proiectat mașina oamenilor legii în afara carosabilului, unde s-a izbit de un cap de pod.

În autospecială se aflau doi agenţi de poliţie din cadrul IPJ Dolj. Unul dintre aceștia a suferit răni şi a fost transportat de urgenţă la spital pentru investigații şi tratament.

Atât conducătorul autospecialei, cât şi şoferul autoturismului au fost testaţi cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, urmând ca ancheta să stabilească cu exactitate împrejurările producerii accidentului.