Potrivit primelor informații, există suspiciunea că motociclistul ar fi pătruns în intersecție pe culoarea roșie a semaforului, însă circumstanțele exacte urmează să fie stabilite de polițiști.

La fața locului a intervenit de urgență o ambulanță SABIF cu medic, aflată în trafic în momentul producerii accidentului.

Cum se simte victima?

Motociclistul, conștient, a suferit multiple traumatisme și a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Șoferul autoturismului a scăpat nevătămat, fiind testat de polițiști pentru consum de alcool și substanțe interzise — rezultatele urmând să fie comunicate oficial.

Poliția Rutieră a deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate cauzele accidentului.