Cum s-a produs tragedia?

Potrivit primelor date, un bărbat de 39 de ani, cetățean bulgar, conducea autotrenul în momentul în care a ignorat semnalizarea barierei și a fost acroșat de garnitura condusă de un mecanic de 35 de ani, din municipiul Giurgiu.

În urma impactului, capul tractor al TIR-ului a fost serios avariat, însă trenul și-a putut continua deplasarea. Din fericire, nu au fost înregistrate victime.

Atât șoferul camionului, cât și mecanicul locomotivei au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

La fața locului au intervenit pompierii pentru asigurarea măsurilor de prevenire a incendiilor, iar polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările producerii accidentului.

Grav accident rutier în Bălănoaia, Giurgiu / Sursa foto - ISU Giurgiu