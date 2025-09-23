Accident RUTIER dezastruos în Giurgiu. Un TIR a fost izbit de un tren de marfă după ce șoferul nu ar fi respectat semnalele barierei

Un accident grav s-a produs la trecerea la nivel cu calea ferată din localitatea Bălănoaia, comuna Frătești, județul Giurgiu. Un tren de marfă a lovit în plin un TIR, după ce șoferul camionului nu ar fi oprit la semnalele luminoase și acustice.

Cum s-a produs tragedia?

Potrivit primelor date, un bărbat de 39 de ani, cetățean bulgar, conducea autotrenul în momentul în care a ignorat semnalizarea barierei și a fost acroșat de garnitura condusă de un mecanic de 35 de ani, din municipiul Giurgiu.

În urma impactului, capul tractor al TIR-ului a fost serios avariat, însă trenul și-a putut continua deplasarea. Din fericire, nu au fost înregistrate victime.

Atât șoferul camionului, cât și mecanicul locomotivei au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

La fața locului au intervenit pompierii pentru asigurarea măsurilor de prevenire a incendiilor, iar polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările producerii accidentului.

                                  Grav accident rutier în Bălănoaia, Giurgiu / Sursa foto - ISU Giurgiu