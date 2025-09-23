Cum s-a petrecut accidentul

Potrivit primelor informații, șoferul circula dinspre Suceava spre Ilișești, împreună cu soția sa. La un moment dat, acesta ar fi suferit un infarct miocardic, fapt care i-a făcut imposibilă controlarea mașinii. Autoturismul a lovit parapetul metalic al podului, după care a fost proiectat în gol, zburând zeci de metri până la impactul cu solul.

Martorii au sunat imediat la 112, iar echipajele de salvare au intervenit de urgență. Bărbatul a fost găsit în stop cardio-respirator și a fost resuscitat la fața locului, fiind transportat ulterior în stare critică la UPU Suceava. Din păcate, medicii nu au reușit să-i salveze viața, acesta decedând la scurt timp după internare.

Soția sa, care se afla pe bancheta din spate a autoturismului, a scăpat cu viață, suferind doar răni, însă starea ei este stabilă.

Accident în Suceava / Sursa foto - ISU

Destinația, una dramatică

Cei doi se îndreptau către un spital de îngrijiri paleative, unde mama șoferului se află în stare gravă, potrivit declarațiilor femeii.

La fața locului au sosit polițiștii și criminaliștii, care au efectuat măsurători și au adunat probe pentru a stabili cu exactitate cauzele producerii accidentului. Una dintre ipotezele principale este că bărbatul a suferit un infarct la volan.