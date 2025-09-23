Accident între o mașină și un tramvai. Autoturismul a fost proiectat într-un alt vehicul, iar o șoferiță a fost rănită

Accident rutier
Accident rutier

Un accident rutier s-a produs marți seară în Timișoara, la intersecția dintre strada Coriolan Brediceanu și Calea Circumvalațiunii. O femeie de 47 de ani a ajuns la spital după ce autoturismul pe care îl conducea regulamentar a fost izbit de un tramvai.

Cum s-a produs impactul

Potrivit polițiștilor, tramvaiul, condus de un bărbat de 44 de ani, venea dinspre Piața 700. La intersecție, acesta a lovit mașina aflată în fața sa, condusă de femeia de 47 de ani. În urma coliziunii, autoturismul femeii a fost proiectat într-o altă mașină, care era staționată pentru a acorda prioritate pietonilor.

Șoferița a suferit răni în urma accidentului și a fost transportată de urgență la spital pentru îngrijiri medicale.

Polițiștii au întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările producerii accidentului.