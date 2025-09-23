Cum s-a produs impactul

Potrivit polițiștilor, tramvaiul, condus de un bărbat de 44 de ani, venea dinspre Piața 700. La intersecție, acesta a lovit mașina aflată în fața sa, condusă de femeia de 47 de ani. În urma coliziunii, autoturismul femeii a fost proiectat într-o altă mașină, care era staționată pentru a acorda prioritate pietonilor.

Șoferița a suferit răni în urma accidentului și a fost transportată de urgență la spital pentru îngrijiri medicale.

Polițiștii au întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările producerii accidentului.