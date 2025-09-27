Ce au transmis oamenii legii?

Potrivit martorilor, autospeciala – aflată în misiune și deplasându-se spre locul unui alt accident – a intrat în contact cu un autoturism aparținând unei pizzerii locale, folosit pentru livrări la domiciliu.

Din fericire, evenimentul rutier nu s-a soldat cu victime. Singurele consecințe au fost pagubele materiale, ambele mașini fiind avariate.

Reprezentanții IPJ Buzău au confirmat că autospeciala se afla în misiune și au precizat că împrejurările exacte ale tamponării urmează să fie stabilite.