Radarul integrat în semafor detectează viteza autoturismelor și, în cazul depășirii limitei legale, schimbă automat culoarea semaforului din verde în roșu, forțând șoferii să oprească.

Cum funcționează sistemul și ce riscă șoferii grăbiți

„Depășești viteza legală, vei avea roșu la semafor! De astăzi, semafoarele de pe strada Lungă sunt prevăzute cu sisteme radar, care comută pe culoarea roșie atunci când detectează autoturisme care depășesc viteza legală, obligând șoferii să oprească”, a precizat Primăria Municipiului Brașov pe Facebook. Semaforul rămâne roșu timp de 10 secunde, apoi revine la verde. Deși radarul înregistrează viteza, sistemul nu este conectat la Poliția Rutieră, așa că șoferii nu vor primi amenzi automat, rolul principal fiind acela de a tempera comportamentele agresive în trafic și de a crește siguranța rutieră.

Intersecții pilot și planuri de extindere

Conform Primăriei Brașov, primele treceri amenajate astfel sunt cele din zona Gemenii, pe b-dul Saturn și pe b-dul Alexandru Vlahuță. Urmează cele de la sensul giratoriu de la Făget, situate pe str. 13 Decembrie (înainte și după sensul giratoriu), b-dul Gării și str. Aurel Vlaicu.

