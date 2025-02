Aproape 300 de victime

Potrivit La Repubblica, procesul chirurgului va fi unui dintre cele mai mari procese de pedofilie și pornografie infantilă din istorie, cu aproape 300 de victime și un singur bărbat la boxa acuzaților.

Procesul va începe pe 24 februarie în orașul Vannes, din Franţa.

Joël Le Scouarne este acuzat de viol și agresiune sexuală în principal asupra pacienților minori, mai scrie sursa citată.

Când a fost descoperit

Totul a ieșit la iveală în anul 2017, după plângerea unei fetițe de 6 ani. După sesizare, Poliția a descoperit în casa fostului chirurg peste 300.000 de imagini și pagini de liste personale și jurnale tastate pe computer în care medicul descria practicile sexuale aplicate pe victimele sale, unde majoritatea erau pacienți minori.

Chirurgul abuza victimele când erau sub anestezie, în timpul operațiilor din diferitele spitale în care lucra.

Soția știa despre abuzuri

Abuzurile sexuale au avut loc între 1986 și 2014. Timp de aproape 30 de ani, medicul a reușit să nu fie prins, în ciuda diferitelor indicii și suspiciuni din cercul familial și profesional.

Conform jurnalelor medicului, fosta lui soție știa despre abuzurile sexuale încă din anul 1996.

Prin 2005, Joël Le Scouarne a fost arestat pentru deținere de imagini cu pornografie infantilă, dar nu a fost scos din registrul medical. De asemenea, procedurile de verificare internă a Ministerului Sănătății nu au fost niciodată demarate.

„Acest chirurg machiavelic a fost extraordinar de priceput să-și ascundă comportamentul de prădător", spune Jean-Marcel Mourgues, vicepreședinte al Asociației Medicale Franceze, care s-a constituit parte civilă în proces. „În timp ce în viața lui de familie domnea tăcerea, în viața profesională a avut mare grijă să nu fie prins în flagrant” mai spune Mourgues.

Inculpatul, care în prezent este reținut, a recunoscut o parte dintre faptele pentru care este acuzat.

„Știam că sunt pedofil. Am făcut tot ce am putut pentru a-mi satisface această nevoie. Nu mi-am pus nicio întrebare, nu am avut nicio ezitare”, a declarat fostul medic în urmă cu 7 ani, când s-a prezentat prima dată în fața unui judecător.

În anul decembrie 2020, Scouarnec a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru violență sexuală asupra uneia dintre nepoatele sale și asupra unei tinere paciente din anii 1990, dar și pentru viol asupra altei nepoate aproximativ în aceeași perioadă și asupra vecinei ei în vârstă de șase ani.

Potrivit sursei citate, noul proces este rezultatul a 7 ni de anchetă pentru a urmări toate victimele pornind de la arhiva descoperită de anchetatori. Multe alte victime vor participa la procesul care este preconizat să dureze 4 luni. Aceste victime au descoperit abuzul prin ancheta judecătorească, ele nefiind la curent la momentul faptelor.