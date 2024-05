”La caz au ajuns, în cel mai scurt timp, două echipaje din cadrul Detaşamentului de Pompieri Botoşani, cu două autospeciale de stingere cu apă şi spumă, dar şi Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Cristeşti. Aceştia au constatat că ardeau aproximativ cinci tone de furaje şi au acţionat rapid astfel încât flăcările să nu se extindă la construcţiile din gospodărie”, anunţă ISU Botoşani.. O femeie de 36 de ani a suferit un atac de panică şi a primit îngrijiri medicale la faţa locului de la un echipaj aparţinând Serviciului Judeţean de Ambulanţă Botoşani.

Evenimentul s-a produs luni seară.



Recomandările pompierilor pentru preîntâmpinarea unor evenimente generate de jocul copiilor cu focul:



- înlăturaţi orice curiozitate în legătură cu focul, explicându-i cu răbdare pericolul pe care acesta îl reprezintă pentru viaţa lui;



- păstraţi chibriturile, brichetele şi alte surse de foc în locuri în care nu are acces;



- nu îi permiteţi accesul, nesupravegheat, în depozite de furaje, şuri, poduri, magazii, grajduri, clădiri dezafectate etc., cu mijloace care pot produce incendii;



- nu îl lăsaţi singur în casă cu aragazul, mijloacele de încălzire sau aparatele electrice aflate în funcţiune.



Reguli pe care copilul trebuie să le ştie pentru a se salva în situaţii critice:



- dacă este singur acasă, să părăsească imediat locuinţa şi să anunţe un vecin sau primul adult despre izbucnirea incendiului;



- dacă nu poate părăsi locuinţa, să telefoneze, dacă are posibilitatea, la numărul unic pentru urgenţe 112 şi să anunţe evenimentul precizând adresa, precum şi faptul că este blocat în casă, după care să iasă la fereastră şi să strige după ajutor;



- să nu se ascundă în dulap, sub pat sau în alte locuri în care nu poate fi văzut de persoanele care intră în locuinţă;



- dacă i-au luat foc hainele, trebuie să se lase pe sol şi să se rostogolească până la stingerea flăcărilor;



- atunci când în încăpere este fum, trebuie să se deplaseze aplecat sau târâş pentru a evita inhalarea acestuia.