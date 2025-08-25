Înainte de a semna, luni, ordine executive privind eliminarea cauțiunii fără numerar și penalizarea arderii drapelului, Trump a reproșat liderilor orașelor conduse de democrați lipsa de recunoștință pentru intervenția administrației sale în problema criminalității.

„După cum știți cu toții, Chicago este acum un adevărat câmp de luptă,” a declarat președintele SUA, făcând referire la afirmațiile din săptămâna precedentă, când a anunțat că va trimite trupe ale Gărzii Naționale în orașul respectiv.

„Și ei nu recunosc asta. Ei spun: ‘Nu-l vrem aici, libertate, libertate, el e dictator, el e dictator,’,” a continuat Trump, ironizând criticile liderilor democrați față de acțiunile sale.

„Mulți oameni spun: ‘Poate că ne-ar prinde bine un dictator.’ Eu nu vreau să fiu dictator; nu sunt dictator. Sunt un om cu bun simț mare, și sunt o persoană inteligentă,” a adăugat el.

Promisiuni dure în lupta cu criminalitatea și intervenții federale nemulțumite

Trump și-a asumat lupta împotriva criminalității, implementând măsuri precum desfășurarea de forțe federale în orașe considerate a fi copleșite de violență, cu arestări masive. Capitala Washington, D.C., a fost primul „teren de test” al acestor politici, deși cifrele oficiale sugerează că ratele criminalității violente sunt în scădere în zonă, scrie TheIndependent.

Prezența a aproximativ 800 de membri ai Gărzii Naționale, unii înarmați, a generat proteste și a dus la o scădere a activităților recreative, inclusiv a rezervărilor în restaurante. Trump a recurs anterior la aceeași strategie în Los Angeles, după protestele împotriva operațiunilor anti-imigranți ale agenților ICE.

Criticii politicilor sale, inclusiv democrații, l-au acuzat pe președinte că exagerează poveștile despre violență, ignorând datele statistice reale pentru a justifica intervențiile federale în orașele conduse de lideri liberali cu care este în conflict politic.

Reacții puternice din partea oficialilor democrați

Guvernatorul statului Illinois, J.B. Pritzker, a declarat sâmbătă că „nu există o stare de urgență” în Illinois care să justifice federalizarea Gărzii Naționale a statului. El a acuzat administrația Trump de „tentativa de a inventa o criză”.

De asemenea, Wes Moore, guvernatorul statului Maryland, a punctat că rata omuciderilor în Baltimore, oraș pe care Trump l-a catalogat drept zonă copleșită de violență, a ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimele patru decenii.

„Dacă [Trump] vrea să poarte o discuție serioasă despre criminalitatea violentă, ar trebui să analizeze eforturile pe care le facem în statul Maryland pentru a aborda această problemă,” a spus Moore.

În Washington D.C., forțele federale fac zeci de arestări

De când Trump a ordonat forțelor federale să înceapă patrularea străzilor capitalei americane, sute de persoane au fost arestate, conform rapoartelor recente.

Liderul minorității din Camera Reprezentanților, Hakeem Jeffries, a contestat autoritatea președintelui de a trimite trupe sau agenți în Chicago, subliniind că votanții democrați sunt la fel de dornici ca și republicanii să vadă scăderea criminalității.

Cu toate acestea, Trump și echipa sa au susținut public că opoziția față de demersurile lor este determinată doar de dorința unor lideri politici de a nu coopera.

Vicepreședintele JD Vance a afirmat că liderii democrați sunt „mai furioși” din cauza faptului că Trump vrea să intervină decât din cauza faptului că ucigașii au preluat controlul asupra orașelor.

Trump a sugerat că ajutorul oferit prin trimiterea forțelor federale sau federalizarea Gărzii Naționale de stat este de fapt în beneficiul acestor orașe și a calificat drept „bolnavi” pe cei care nu apreciază această sprijinire.

Controversa datelor oficiale privind criminalitatea

În pofida faptului că majoritatea indicilor arată o scădere a criminalității în marile orașe americane, Trump a spus că aceste statistici sunt nesigure. Departamentul Justiției derulează în prezent o anchetă asupra Poliției Metropolitane din Washington, D.C., pentru a verifica dacă ar fi manipulat cifrele privind criminalitatea violentă.

Astfel, tensiunile politice și sociale rămân ridicate în jurul modului în care trebuie gestionată siguranța publică în marile orașe din SUA și asupra rolului pe care administrația federală ar trebui să-l joace în acest domeniu.

