Un oficial al Departamentului Apărării, care a vorbit sub protecția anonimatului, a precizat că unele unități implicate în misiuni specifice vor fi dotate cu pistoale sau puști, iar toate trupele înarmate au fost instruite să respecte reguli stricte privind utilizarea forței. Purtătorul de cuvânt a subliniat că armele vor fi folosite „doar ca ultimă soluție și exclusiv ca răspuns la o amenințare iminentă de moarte sau vătămare corporală gravă.”

Forța comună care a preluat federalizarea capitalei a transmis într-un comunicat că măsura are scopul de a proteja „siguranța și bunăstarea” locuitorilor din Washington. Trupele implicate în patrulare pentru menținerea ordinii vor fi cele care vor purta arme, în timp ce personalul din domeniul transporturilor sau administrației va rămâne probabil neînarmat.

Prezența militară și reacțiile localnicilor

Mii de membri ai Gărzii Naționale și ai forțelor federale de ordine patrulează în prezent străzile capitalei, provocând proteste sporadice din partea locuitorilor. Această acțiune face parte din eforturile lui Trump de a depăși autoritatea forțelor de ordine la nivel statal și local. Oficialii de la Casa Albă iau în considerare extinderea desfășurării și în alte orașe conduse de democrați, inclusiv Baltimore, Chicago și New York.

Conflict cu guvernatorul Marylandului

Duminică dimineață, președintele Trump a răspuns ofertei guvernatorului Marylandului, Wes Moore, de a-l însoți într-un tur al orașului Baltimore, afirmând că ar putea „trimite trupele” în schimb. Guvernatorul Moore, membru al Partidului Democrat, a criticat această acțiune fără precedent, menită să combată criminalitatea și lipsa locuințelor în Washington. Săptămâna trecută, Moore îl invitase pe Trump să viziteze statul pentru a discuta despre siguranța publică și pentru a patrula pe străzi.

Această desfășurare militară fără precedent pune capitala SUA sub un control direct, cu unități pregătite să folosească arme letale doar în cazuri extreme, în timp ce autoritățile locale și federale continuă să monitorizeze situația și să gestioneze tensiunile generate de prezența forțelor armate.

