”Nu sunt fericit privind lucrurile astea. Nu sunt mulțumit când vine vorba de nimic legat de războiul din Ucraina. Am calmat și ținut pe pauză 7 războaie, dacă le pui la socoteală și pe cele care erau pe cale să înceapă, s-ar putea să fie chiar 3. Sunt de părere că războiul ăsta se află cam la mijloc din punct de vedere al dificultății lucrurilor. Nu sunt mulțumit de nimic în legătură cu războiul din Ucraina, de nimic, chiar nu sunt mulțumit. O să vedem ce se va întâmpla. În următoarele două săptămâni vom vedea încotro vor merge lucrurile și ar fi bine să fiu foarte mulțumit în următoarea perioadă.

Uite, discuția trebuie să vină din ambele părți, eu vreau să am o discuție cu amândoi. Aș fi vrut să nu fiu neapărat la întâlnire, dar lumea spune că nu va ieși nimic bun dintr-o astfel de întâlnire. Poate că este adevărat sau poate că nu. Dar vom vedea, în același timp, oamenii continuă să moară.

Noi am salvat lumea de un război nuclear, vorbesc aici despre India și Pakistan. Eu chiar eram pregătit pentru ca lumea să fie lovită de o armă nucleară. I-am salvat pe toți. Iar acest război credeam că până la această oră ar fi trebuit să fie finalizat, dar e foarte multă ură, foarte multă ură. E foarte multă ură acolo.

Cred că în două săptămâni vom ști pe ce drum o apuc eu. Pentru că eu voi merge pe unul din două drumuri”, a declarat președintele SUA.