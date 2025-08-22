UPDATE Trump Vor fi create aproape 200.000 de noi locuri de muncă în urma organizării Cupei Mondiale de Fotbal în SUA.

UPDATE Cupa Mondială din 2026 va fi unul dintre cele mai mari evenimente sportive ce vor avea loc în SUA, cu mult peste finalele la fotbal american, Superbowl. FIFA preconizează că 6 milioane de oameni vor ajunge la noi, iar peste 6 miliare vor urmări evenimentul. Niciun eveniment nu aduce bani economiei SUA precum Cupa Mondială.

UPDATE Donald Trump Este un eveniment important World Cup 2026. În Washington avem criminalitate zero. Nu a mai murit nimeni de o săptămână, de când am tirmis Garda Națională pe străzi. Era o zonă infestată cu criminali. Acum este extrem de sigură. Avem o reducere a criminalității cu 97%. Garda Națională își face treaba. Este un cu totul alt loc. Afacerile cu restaurante au înflorit, în ultima săptămînă.

Președintele SUA, Donald Trump, urmează să facă o declarație de presă de la Casa Albă. Acest lucru se va întâmpla la ora locală 12.00 (ora 19.00, ora României). Potrivit programului, nu s-a dezvăluit și subiectul discursului, însă se așteaptă să fie abordată tema războiului din Ucraina.

Donald Trump, anunț de ultimă oră

Potrivit publicației americane Roll Call, președintele Donald Trump urmează să țină declarații de presă direct din Biroul Oval, începând cu ora locală 12.00 (ora 19.00, ora României). Cu toate acestea, subiectul nu a fost încă dezvăluit. Inclusiv presa rusă a anunțat despre acest eveniment, fără alte detalii în plus.

Amintim ca în urmă cu o săptămână a avut loc o întâlnire istorică, între Donald Trump și Vladimir Putin, în Alaska. Imediat după discuții, liderul de la Casa Albă l-a sunat pe Volodimir Zelenski. De asemenea, acesta a postat un mesaj pe rețeaua sa de socializare Truth Social, în care a menționat că „cea mai bună modalitate de a pune capăt războiului oribil dintre Rusia și Ucraina este de a ajunge direct la un acord de pace, care ar pune capăt războiului, și nu la un simplu acord de încetare a focului, care de multe ori nu se menține”.

Trump sugerează că Ucraina ar trebui să atace Rusia

Între timp, președintele SUA a scris un alt mesaj pe Trut Social, din care reiese că acesta ar îndemna Ucraina să lovească Rusia pentru a câștiga războiul, considerând că nu există o altă șansă de a pune punct conflictului. Liderul SUA a comparat forțele Kievului cu o echipă „mare în sport”, care se apără „fantastic”, dar nu poate juca ofensiv.

„Este foarte greu, dacă nu imposibil, să câștigi un război fără a ataca țara invadatoare. Este ca o echipă mare în sport care are o apărare fantastică, dar căreia nu i se permite să joace ofensiv. Nu există nicio șansă de a câștiga! Este la fel și cu Ucraina și Rusia”, se arată în postarea președintelui SUA.