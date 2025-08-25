\"Dacă arzi un steag, primești un an de închisoare, fără ieșiri anticipate, nimic\", a spus Trump în timp ce semna ordinul în Biroul Oval.



Ordinul îi cere procurorului general să \"urmărească penal cu fermitate\" persoanele care încalcă legile privind profanarea drapelului și să intenteze procese pentru a clarifica domeniul de aplicare al Primului Amendament în ceea ce privește această problemă.



De asemenea, ordinul dispune ca procurorul general să trimită cazurile de profanare a drapelului autorităților statale sau locale și cere administrației să interzică și să anuleze vizele, permisele de ședere și procedurile de naturalizare pentru cei care profanează drapelul, scrie Agerpres.

\"Drapelul american este un simbol special în viața noastră națională, care ar trebui să unească și să îi reprezinte pe toți americanii, indiferent de origine și stil de viață\", se arată în ordin. \"Profanarea lui este ofensatoare și provocatoare într-un mod unic. Este o declarație de dispreț, ostilitate și violență împotriva națiunii noastre\", se adaugă în ordin.



Administrația Trump a precizat în ordin că hotărârile Curții Supreme privind Primul Amendament nu au protejat acțiuni precum profanarea drapelului american, care ar putea să incite la \"acțiuni ilegale iminente\" sau acțiuni care echivalează cu \"îndemnuri la luptă\".



Curtea Supremă a SUA a decis în 1989 că arderea sau distrugerea în alt mod a drapelului țării este protejată ca drept la liberă exprimare.

