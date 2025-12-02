Marți, 2 decembrie, o misiune diplomatică neconvențională va avea loc la Moscova, unde trimisul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, și ginerele acestuia, Jared Kushner, se vor întâlni cu liderul Kremlinului, Vladimir Putin. Președintele Statelor Unite i-a numit pe cei doi "cei mai eficienți" mediatori ai săi, considerându-i capabili să contribuie decisiv la procesul de obținere a păcii în Ucraina, conform relatărilor CNN.

Alegerea lui Witkoff și Kushner nu este întâmplătoare. Cei doi au jucat anterior rolul de "reprezentanți cheie" ai Washingtonului în negocierile care au condus la armistițiul dintre Israel și Hamas. Deși nu deține un rol oficial în guvern, Jared Kushner a fost implicat recent în delegația americană la negocieri cu oficiali ucraineni și revine acum ca persoană-cheie în procesul diplomatic, bucurându-se de "încredere deplină" din partea lui Trump, care îl consideră "partenerul său de încredere" în afacerile de politică externă. O sursă apropiată părții ucrainene speră că implicarea lui Kushner, pe care Trump îl vede ca pe un candidat care se apropie de victorie, va putea "reduce diferența" în negocieri.

În luna octombrie, Kushner și Witkoff s-au întâlnit cu omul de afaceri rus Kirill Dmitriev, care, deși se află sub sancțiuni internaționale și nu este un diplomat clasic, este considerat un "mediator viabil" datorită legăturilor strânse cu Putin. Ulterior acestei întâlniri, a apărut planul controversat în 28 de puncte, pe care Casa Albă l-a atribuit lui Witkoff și senatorului Marco Rubio și care, deși supus ajustărilor, a înregistrat "progrese substanțiale" conform lui Rubio. La aceste negocieri a participat și secretarul Armatei SUA, Dan Driscoll.

Casa Albă s-a declarat optimistă cu privire la întâlnirea de la Moscova. Pe 1 decembrie, secretarul de presă al Casei Albe, Caroline Leavitt, a declarat: "Punem punctele pe hârtie. Aceste puncte au fost acceptate în detaliu. Dar în ceea ce privește detaliile, voi lăsa negociatorii să negocieze. Dar ne simțim destul de bine și sperăm că acest război se va încheia în sfârșit."