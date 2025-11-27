Atacatorul, Rahmanullah Lakanwal, un cetățean afgan ajuns în SUA în 2021 prin programul Operațiunii Allies Welcome, este principalul suspect în acest incident. Decizia suspendării procesării cererilor vine în contextul unei revizuiri stricte a protocoalelor de securitate, subliniind prioritatea protecției naționale.

„Începând cu data imediată, procesarea tuturor cererilor de imigrare referitoare la cetățeni afgani este oprită pe termen nelimitat, în așteptarea unei revizuiri suplimentare a protocoalelor de securitate și verificare. Protecția și siguranța patriei noastre și a poporului american rămâne unicul nostru obiectiv și misiune”, a anunțat USCIS pe X.

Donald Trump a confirmat că presupusul atacator, aflat în custodia autorităților, este „un străin venit din Afganistan” care „a fost adus în ţară de administrația Biden în septembrie 2021”. Declarația a fost făcută din Florida, unde fostul președinte își petrece sărbătoarea de Ziua Recunoștinței.

În cadrul comentariilor sale de miercuri seară, fostul președinte Donald Trump l-a descris pe Joe Biden drept „un președinte dezastruos” și „cel mai slab din istoria țării”. Totodată, Trump l-a ironizat pe Biden pentru că ar fi permis aducerea presupusului atacator Rahmanullah Lakanwal „cu acele zboruri infame despre care vorbea toată lumea”.

„Nimeni nu știa cine vine, nimeni nu știa nimic despre asta”, a declarat Trump, referindu-se la evacuarea din Afganistan derulată în timpul administrației Biden.

Fostul lider american a criticat și politicile mai largi privind imigrația din mandatul succesorului său, susținând că „statutul lui Lakanwal a fost prelungit conform legislației semnate de președintele Biden”. Trump a adăugat că „acest atac evidențiază cea mai mare amenințare la adresa securității naționale cu care se confruntă țara noastră” și a cerut guvernului „să reanalizeze statutul fiecărui străin intrat în SUA în timpul administrației Biden”.

Trump a mai spus că actuala administrație trebuie să „reanalizeze” toate persoanele intrate în SUA din Afganistan în timpul mandatului lui Joe Biden. În același context, el a criticat dur politicile de imigrație ale președintelui democrat, calificându-le drept „cea mai mare amenințare la adresa securității naționale” și acuzându-l pe Biden de permisivitate față de intrarea „a milioane” de imigranți în țară.

Oficialii Departamentului pentru Securitate Internă au descris această situație ca o amenințare fără precedent, reclamând lipsa unor verificări stricte la intrarea afganilor în SUA.

Ancheta FBI continuă pentru a determina dacă atacul are un caracter terorist internațional. Între timp, liderii Gărzii Naționale au revenit la Washington pentru a sprijini colegii după acest act violent. Suspectul este considerat un „individ depravat” de oficiali, iar autoritățile americane îndeamnă populația să ofere informații pentru sprijinirea anchetei.

Această situație pune sub semnul întrebării politicile de imigrație aplicate în urma retragerii americane din Afganistan și pune accent pe nevoia unor controale mai stricte pentru persoanele care intră în țară în astfel de condiții.