În cadrul unui interviu transmis în direct la Fox News, Donald Trump a subliniat că trebuie să-l convingă și pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski să contribuie la oprirea conflictului, declanșat în 2022 de invazia rusă. „E nevoie de doi pentru a dansa un tango”, a declarat Trump, evidențiind că ambele părți trebuie să colaboreze.

Promisiunea de a încheia războiul din Ucraina

Donald Trump a preluat funcția la Casa Albă în luna ianuarie cu promisiunea de a pune capăt rapid războiului din Ucraina. Recent, el l-a întâlnit pe Vladimir Putin la un summit în Alaska, însă discuțiile nu au generat progrese semnificative.

Posibilitatea sancțiunilor împotriva Rusiei

Președintele american a sugerat impunerea unor sancțiuni asupra băncilor rusești și asupra sectorului petrolier, menținând însă opțiunea deschisă fără un angajament clar. Această declarație reflectă tensiunile în relațiile bilaterale și incertitudinea pașilor următori.

Trump susține că intruziunea unor drone în Polonia ar fi putut fi o "eroare" din partea Rusiei

Reacția Kremlinului și comunicarea oficială

„Canalele de comunicare există și sunt bine stabilite. Negociatorii noștri au posibilitatea de a comunica prin aceste canale, dar pentru moment putem vorbi mai degrabă de o pauză”, a spus purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, în cadrul briefingului zilnic de presă de vineri.

Contextul întâlnirii Trump-Putin

Summitul din Alaska, desfășurat luna trecută, a fost primul contact direct între cei doi lideri după preluarea mandatului de către Donald Trump. Discuțiile nu au adus rezultate concrete, însă au menținut deschise canalele de comunicare între administrația americană și Kremlin.

