"Ar putea fi o eroare", a declarat el jurnaliștilor, când a fost întrebat despre intruziunea unor drone în Polonia, în noaptea de marți spre miercuri, și pe care Varșovia a considerat-o un act deliberat.

"Dar, indiferent de situație, nu sunt mulțumit de nimic în această situație", a adăugat el.

Cel puțin 19 drone armate rusești au pătruns în spațiul aerian polonez, miercuri dimineața devreme, determinând armata poloneză, precum și alte aeronave și sisteme de apărare aeriană ale unor aliați precum Țările de Jos, Germania și Italia, să respingă intruziunea sub coordonarea Comandamentului aerian al NATO.

Guvernul polonez a calificat incidentul drept "un act de agresiune", în timp ce Rusia a negat "orice intenție de a ataca Polonia" și și-a exprimat disponibilitatea de a deschide consultări cu această țară.