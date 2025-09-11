Conform cotidianului german Die Welt, un ofițer de rang înalt NATO a confirmat că cel puțin cinci drone intrate în spațiul polonez se îndreptau clar spre o instalație militară din nord-estul țării, folosită pentru transportul de echipamente către Kiev. Oficialii au menționat că acesta ar fi primul incident direct între NATO și forțele ruse de la începutul invaziei Ucrainei, în februarie 2022.

Activarea procedurilor de apărare aeriană și Articolul 4

Autoritățile poloneze au pus în aplicare procedurile de apărare aeriană în colaborare cu partenerii NATO. Patru drone au fost doborâte de avioane de luptă din Polonia, Italia, Olanda și SUA, iar alte șapte au fost descoperite ulterior pe teritoriul polonez.

Premierul Poloniei, Donald Tusk, a declarat: „Cea mai periculoasă apropiere de un conflict militar major din partea Poloniei de la cel de-al Doilea Război Mondial.” Varșovia a cerut consultări urgente în baza Articolului 4 din Tratatul NATO, ce prevede discuții între aliați când securitatea unui stat membru este amenințată.

Secretarul general NATO, Mark Rutte, a afirmat: „Alianța este unită și hotărâtă să apere fiecare centimetru de teritoriu aliat.”

Premierul Poloniei, Donald Tusk, a cerut activarea Articolului 4 din Tratatul NATO. Ce prevede acesta

Un test pentru unitatea occidentală

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus că acțiunea Rusiei reprezintă „un test al reacției Occidentului”, în contextul atacurilor asupra infrastructurii energetice și liniilor de aprovizionare. „Este un precedent extrem de periculos pentru Europa. Răspunsul trebuie să fie unul comun – al Ucrainei, al Poloniei, al tuturor europenilor și al Statelor Unite,” a adăugat Zelenski.

Ministrul britanic al Apărării, John Healey, a caracterizat incidentul drept „nesăbuit, periculos și fără precedent” și a menționat că evaluarea unor opțiuni pentru consolidarea apărării aeriene NATO în Polonia este în curs. Aproximativ 300 de militari britanici sunt deja dislocați în această țară pentru supraveghere aeriană.

Premierul britanic Keir Starmer spus că violarea spațiului aerian NATO reprezintă „o sfidare flagrantă a păcii” și a transmis sprijinul guvernului său pentru autoritățile de la Varșovia. „Mulțumiri sincere forțelor NATO și poloneze care au intervenit rapid pentru a apăra Alianța,” a adăugat Starmer.

Moscova neagă implicarea, Occidentul rămâne vigilent

Kremlinul a negat orice implicare și purtătorii de cuvânt ai Ministerului rus al Apărării au sugerat că dronele ar fi putut fi lansate de partea ucraineană. Oficialii occidentali consideră această declarație o tentativă de a deruta opinia publică și de a dilua responsabilitatea pentru incident.

În ciuda negațiilor Kremlinului, aliații NATO avertizează că Moscova ar putea folosi aceste incidente pentru a testa capacitatea de reacție și coeziunea politică a Alianței. Totodată, situația ridică semne de întrebare privind pregătirea și coordonarea Apărării colective în fața provocărilor din spațiul estic al Europei.

Răspunsul oficial al armatei ruse la incidentul cu drone din Polonia