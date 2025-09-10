'Nu a existat nicio intenție de a ataca ținte pe teritoriul polonez', a declarat Ministerul rus al Apărării într-un mesaj referitor la noile sale atacuri nocturne împotriva Ucrainei, fără a confirma dacă dronele au pătruns într-adevăr în spațiul aerian polonez.



'Suntem pregătiți să avem consultări pe această temă cu Ministerul polonez al Apărării', a adăugat acesta.



'Raza maximă de acțiune a dronelor rusești, care se presupune că au pătruns în spațiul aerian polonez și au fost folosite în atac, nu depășește 700 de kilometri', a mai spus ministerul rus.



Cu toate acestea, Rusia a folosit în trecut drone pentru a ataca ținte din vestul Ucrainei aflate la mai mult de 700 de kilometri de graniță.

În plus, publicații apropiate Kremlinului au sugerat că raza de acțiune a dronelor rusești este semnificativ mai mare decât cea prezentată de Ministerul rus al Apărării.



Polonia, țară membră a Uniunii Europene și a NATO, a anunțat că a doborât în cursul nopții drone rusești după ce a înregistrat 19 încălcări ale spațiului aerian al NATO.



Șefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, a declarat că există indicii că Moscova a acționat deliberat.



Obiectele care au intrat în spațiul aerian polonez au fost identificate de UE ca fiind drone Shahed de fabricație iraniană.

