George Simion a postat pe pagina sa de socializare un mesaj. „Dorim PACE. O vom obține numai prin umbrela de securitate NATO și cu aliații noștri strategici, Statele Unite și Polonia. Triada este soluția viitorului în Europa”, a scris liderul AUR în deschiderea mesajului său.

„Îmi exprim solidaritatea cu poporul polonez și cu președintele Poloniei Karol Nawrocki în această situație complicată a atacului cu drone rusești a teritoriului suveran inalienabil al unei țări care este membră NATO.

Dragi români,

Suntem sub protecția de securitate a NATO, suntem parteneri strategici cu Statele Unite și suntem parteneri cu președintele Trump și susținem politica de pace a președintelui Donald Trump.

Și în aceste zile vedem că pacea este singura soluție iar Rusia trebuie obligată să vină la masa negocierilor. Singura țară care poate aduce Rusia la masa de negocieri și trebuie să o facă sunt Statele Unite ale Americii și președintele Trump. Înarmarea iluzore și escaladarea conflictului din Ucraina nu va aduce decât la mai multe atacuri. Românii și ceilalți europeni sunt sătui de război.

Totodată trebuie descurajată sub orice formă viitoarea agresiune a Federației Ruse. Ceea ce au făcut în Ucraina și ceea ce au făcut ieri pe teritoriul suveran al Poloniei nu trebuie tolerat. Tocmai de aceea, România trebuie prin decidenții săi și prin toate formațiunile politice și printr-un mesaj venit din partea poporului român să îndemne la calm, la pace și la unitate.

Am fost dezbinați intenționat în ultimii ani, este timpul să ne regrupăm în fața adversarilor interni și externi și să vedem care sunt prietenii noștri: Polonia, Statele Unite și majoritatea cetățenilor europeni care nu mai suportă noi forme de beligeranță și de dictatură.

În fața dușmanilor trebuie să fim uniți”, a spus George Simion în mesajul video.

AUR acuză PSD că îi fură proiectele legislative. „Nu are soluții și nici curaj, ci doar gura mare și un teatru ieftin”