„PSD a ajuns să plagieze proiectele AUR. După ce a impus măsuri de austeritate care au lovit în mame aflate în concediu de creștere a copilului, în invalizi, veterani și alte categorii vulnerabile, PSD mimează acum interesul pentru aceștia și depune un proiect de lege copiat din inițiativa AUR”, se arată în mesajul transmis de AUR.

Inițiativa depusă de AUR pe 3 septembrie

Pe 3 septembrie, AUR a înregistrat în Parlament un proiect de lege ce prevede eliminarea obligației de plată a CASS pentru categoriile considerate cele mai vulnerabile. Printre acestea se numără persoanele aflate în întreținere, foști deținuți politici, veterani și văduve de război, invalizi, persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului și personalul monahal.

George Simion, mesaj de ultimă oră pentru suveraniștii români

Reacția PSD pe 8 septembrie

La cinci zile distanță, pe 8 septembrie, PSD a prezentat un proiect similar, însă mai restrâns ca aplicabilitate. AUR susține că PSD încearcă să repare o nedreptate generată chiar de propriile măsuri de austeritate.

„Ipocrizia este maximă: PSD guvernează, PSD a impus aceste biruri, iar acum PSD se preface că se luptă cu propriile măsuri de austeritate”, a transmis formațiunea condusă de George Simion.

Criticile AUR la adresa guvernării PSD

În comunicat se mai arată că „partidul aflat la guvernare nu are soluții și nici curaj, ci doar gura mare și un teatru ieftin de imagine pe spatele românilor”. AUR declară că își menține angajamentul de a apăra categoriile vulnerabile și de a elimina „povara CASS impusă pe nedrept”.

Solicitarea adresată social-democraților

„Ne bucurăm că PSD recunoaște, chiar și prin plagiat, justețea inițiativelor noastre. Dar nu e suficient să copieze și să mimeze opoziția față de austeritate. Vrem fapte”, precizează AUR.

Formațiunea îi îndeamnă pe social-democrați să dovedească în Parlament că nu este doar un exercițiu de imagine.

„Îi îndemnăm pe cei de la PSD să dovedească în Parlament că nu este doar un exercițiu de imagine și să voteze pentru această măsură, fie că vorbim de proiectul AUR sau cel depus cinci zile mai târziu de către PSD. Important este ca persoanele vulnerabile să fie protejate”, se încheie comunicatul AUR.

AUR a contestat la CCR cele patru asumări ale lui Ilie Bolojan pe noile pachete cu măsuri de austeritate