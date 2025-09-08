AUR a prezentat, în cazul fiecărei legi contestate la CCR, argumentele care au motivat demersul.



1. Legea privind "reforma" în sănătate

* Reducerea numărului de investigații medicale decontate - pacienții cronici rămân fără diagnostic și tratament la timp

* Medicii, constrânși să prescrie doar anumite medicamente compensate - acces îngrădit la terapii eficiente

* Majorarea taxei clawback - dispariția medicamentelor generice, lovind în pensionari și bolnavii cronici

* Marginalizarea medicinei de familie și a ambulatoriului - liste de așteptare uriașe, inegalități teritoriale accentuate



2. Legea privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice

* Acționarii privați minoritari primesc drepturi sporite de control în companiile statului

* Noua agenție AMEPIP = instrument de politizare masivă

* Consiliile de Administrație transformate în anexe de partid - funcționari publici subordonați politic

AUR depune o moțiune simplă pe tema politicilor din educație: „Daniel David îngroapă educația, aduce umilință și dresaj”



3. Legea privind eficientizarea autorităților administrative autonome

* Salariile uriașe scad doar de la 15.000 euro la 12.000 euro - cosmetizare, nu reformă

* Reducerile de personal vizează zona de control și verificare - slăbirea capacității de supraveghere a piețelor de energie și asigurări

* Posturile politice rămân intacte



4. Legea privind redresarea și eficientizarea resurselor publice

* Impozit minim pe cifra de afaceri - sufocă firmele mici

* Taxe în plus pentru transportatori - costuri mai mari pentru toți românii

* Creșterea CASS pentru independenți - 650.000 de români afectați

* Majorarea taxei pe tranzacțiile bursiere - distrugerea pieței de capital.



