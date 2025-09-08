AUR a contestat la CCR cele patru asumări ale lui Ilie Bolojan pe noile pachete cu măsuri de austeritate

Partidul lui Simion consideră că actuala putere a comis un abuz
Partidul AUR a depus la Curtea Constituțională contestații împotriva celor patru legi adoptate prin angajarea răspunderii de către Guvernul Bolojan, vizând introducerea unor noi măsuri de austeritate. Formațiunea condusă de George Simion consideră că adoptarea acestor legi a demonstrat nu doar dispreț față de opoziție și față de românii de rând, ci și un abuz de putere.

AUR a prezentat, în cazul fiecărei legi contestate la CCR, argumentele care au motivat demersul.


1. Legea privind "reforma" în sănătate
* Reducerea numărului de investigații medicale decontate - pacienții cronici rămân fără diagnostic și tratament la timp
* Medicii, constrânși să prescrie doar anumite medicamente compensate - acces îngrădit la terapii eficiente
* Majorarea taxei clawback - dispariția medicamentelor generice, lovind în pensionari și bolnavii cronici
* Marginalizarea medicinei de familie și a ambulatoriului - liste de așteptare uriașe, inegalități teritoriale accentuate

2. Legea privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
* Acționarii privați minoritari primesc drepturi sporite de control în companiile statului
* Noua agenție AMEPIP = instrument de politizare masivă
* Consiliile de Administrație transformate în anexe de partid - funcționari publici subordonați politic

3. Legea privind eficientizarea autorităților administrative autonome
* Salariile uriașe scad doar de la 15.000 euro la 12.000 euro - cosmetizare, nu reformă
* Reducerile de personal vizează zona de control și verificare - slăbirea capacității de supraveghere a piețelor de energie și asigurări
* Posturile politice rămân intacte

4. Legea privind redresarea și eficientizarea resurselor publice
* Impozit minim pe cifra de afaceri - sufocă firmele mici
* Taxe în plus pentru transportatori - costuri mai mari pentru toți românii
* Creșterea CASS pentru independenți - 650.000 de români afectați
* Majorarea taxei pe tranzacțiile bursiere - distrugerea pieței de capital.

Plenul Parlamentului a respins, duminică, cele 4 moțiuni de cenzură depuse de Opoziție, după angajarea răspunderii Guvernului pentru pachetul al doilea de măsuri privind reducerea deficitului bugetar.

