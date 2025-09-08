AUR a prezentat, în cazul fiecărei legi contestate la CCR, argumentele care au motivat demersul.
1. Legea privind "reforma" în sănătate
* Reducerea numărului de investigații medicale decontate - pacienții cronici rămân fără diagnostic și tratament la timp
* Medicii, constrânși să prescrie doar anumite medicamente compensate - acces îngrădit la terapii eficiente
* Majorarea taxei clawback - dispariția medicamentelor generice, lovind în pensionari și bolnavii cronici
* Marginalizarea medicinei de familie și a ambulatoriului - liste de așteptare uriașe, inegalități teritoriale accentuate
2. Legea privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
* Acționarii privați minoritari primesc drepturi sporite de control în companiile statului
* Noua agenție AMEPIP = instrument de politizare masivă
* Consiliile de Administrație transformate în anexe de partid - funcționari publici subordonați politic
3. Legea privind eficientizarea autorităților administrative autonome
* Salariile uriașe scad doar de la 15.000 euro la 12.000 euro - cosmetizare, nu reformă
* Reducerile de personal vizează zona de control și verificare - slăbirea capacității de supraveghere a piețelor de energie și asigurări
* Posturile politice rămân intacte
4. Legea privind redresarea și eficientizarea resurselor publice
* Impozit minim pe cifra de afaceri - sufocă firmele mici
* Taxe în plus pentru transportatori - costuri mai mari pentru toți românii
* Creșterea CASS pentru independenți - 650.000 de români afectați
* Majorarea taxei pe tranzacțiile bursiere - distrugerea pieței de capital.
Plenul Parlamentului a respins, duminică, cele 4 moțiuni de cenzură depuse de Opoziție, după angajarea răspunderii Guvernului pentru pachetul al doilea de măsuri privind reducerea deficitului bugetar.
