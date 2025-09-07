Patrioții, asalt final la regimul putred. Cele patru moțiuni ale opoziției ajung ASTĂZI la vot

Este ziua decisivă pentru moțiunile depuse de AUR! Pentru ca Guvernul să cadă, este nevoie de cel puțin 233 de voturi pentru. Opoziția mai are nevoie de 80 de voturi din partea Coaliției.

Dacă măcar una dintre moțiuni reușește să strângă voturile necesare, adică susținerea a peste jumătate dintre parlamentari, atunci Guvernul cade.  

CE ȘANSE AU MOȚIUNILE AUR SĂ TREACĂ DE PARLAMENT:

*număr total de parlamentari: 464 (134 de senatori, 330 deputați)
*voturi necesare pentru adoptarea moțiunii: 233 de voturi

SURSA: Realitatea PLUS

CÂȚI PARLAMENTARI ARE OPOZIȚIA:

AUR: 89 de parlamentari
SOS: 16 parlamentari
POT: 14 parlamentari
PACE: 11 parlamentari
neafiliați: 23 de parlamentari
TOTAL: 153 de parlamentari în opoziție