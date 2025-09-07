Dacă măcar una dintre moțiuni reușește să strângă voturile necesare, adică susținerea a peste jumătate dintre parlamentari, atunci Guvernul cade.
CE ȘANSE AU MOȚIUNILE AUR SĂ TREACĂ DE PARLAMENT:
*număr total de parlamentari: 464 (134 de senatori, 330 deputați)
*voturi necesare pentru adoptarea moțiunii: 233 de voturi
SURSA: Realitatea PLUS
CÂȚI PARLAMENTARI ARE OPOZIȚIA:
AUR: 89 de parlamentari
SOS: 16 parlamentari
POT: 14 parlamentari
PACE: 11 parlamentari
neafiliați: 23 de parlamentari
TOTAL: 153 de parlamentari în opoziție