Dacă măcar una dintre moțiuni reușește să strângă voturile necesare, adică susținerea a peste jumătate dintre parlamentari, atunci Guvernul cade.

CE ȘANSE AU MOȚIUNILE AUR SĂ TREACĂ DE PARLAMENT:

*număr total de parlamentari: 464 (134 de senatori, 330 deputați)

*voturi necesare pentru adoptarea moțiunii: 233 de voturi

SURSA: Realitatea PLUS

CÂȚI PARLAMENTARI ARE OPOZIȚIA:

AUR: 89 de parlamentari

SOS: 16 parlamentari

POT: 14 parlamentari

PACE: 11 parlamentari

neafiliați: 23 de parlamentari

TOTAL: 153 de parlamentari în opoziție