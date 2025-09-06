UPDATE 14:50 - George Simion: ”Avem datoria să luptăm pentru eroii țării noastre”

”Țara noastră nu a stat în totdeauna cum stă acum în genunchi în fața altora. Țara noastră există astăzi pentru că i-am avut pe Horea, Cloșca și Crișan, l-am avut pe Avram Iancu, pe Crăișorul Munților, iar pentru noi, din 2020 de când ne-am înființat, este o datină, chiar mai mult, un jurământ, că vom fi prezenți de fiecare dată la Țebea.

Anul ăsta au încercat să ne încurce, de frica profesorilor au pus moțiunea la vot duminică. Avem datoria să luptăm pentru eroii țării noastre, avem datoria să luptăm față de românii care nu au uitat cine sunt și nici nu o să uite.

Mâine, ne așteptăm în primul rând, să dăm slavă lui Dumnezeu că este o zi de duminică, ne așteptăm ca Dumnezeu să lumineze mințile încercate ale conducătorilor numiți în actuala colonie care mai poartă numele de România și ne așteptăm ca, chiar dacă noi parlamentarii AUR ne vom afla în Parlament să luptăm pentru poporul român, cetățenii români, suveraniștii să vină în număr mare, aici la Țebea, în memoria lui Avram Iancu, să arătăm cine am fost și suntem”, a declarat George Simion.

Anterior, liderul suveranist a anunțat că duminică, la ora 08:30, va fi la Țebea, pentru a-l comemora pe marele revoluționar Avram Inacu, iar la ora 13:00 va fi prezent în Parlamentul României pentru a vota cele 4 moțiuni de cenzură depuse de AUR împotriva măsurilor draconice impuse de Ilie Bolojan și Guvernul său.