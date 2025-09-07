„Îmi pare rău că nu am putut face azi mai multe pentru a-i opri pe acești nebuni care distrug Țara…”, scria George Simion.

Parlamentul a respins, duminică seară, și cea de-a patra moțiune de cenzură depusă în aceeași zi împotriva Cabinetului condus de premierul Ilie Bolojan. Inițiativa, semnată de parlamentarii AUR, S.O.S România și POT, a vizat pachetul doi de măsuri fiscale pe care Guvernul și-a angajat răspunderea, dar nu a reușit să obțină suficiente voturi pentru a dărâma Executivul.

Au fost 119 voturi „pentru”, niciun vot „împotrivă”. Pentru adoptarea moțiunii era nevoie de 233 de voturi.

Înaintea votului, premierul Ilie Bolojan a explicat de la tribuna Parlamentului că România traversează „un moment excepțional” și are nevoie urgentă de ordine în finanțele publice.

„Ei vor să dea investitorilor străini minoritari drepturi pe care statul român nu le are la companiile unde este minoritar. Mergem mai departe și vorbim de agenții și instituții autonome. Păi, din toate zecile de autorități, au redus discuția la trei. Dar și acolo, superficial: nimic despre Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, care stă de ani de zile pe un miliard de euro și a făcut cadastru sistematic pentru 394 de localități din cele peste 3.300 pe care le are România. Nimic despre Autoritatea Feroviară Română (AFER), care și-a emis un ordin de ministru, pe vremea când ministru era reputatul ce confunda avocații cu cine știe ce, prin care ia 0,5% din valoarea producției fizice pentru orice lucrare în feroviar. Nu contează că vine inspectorul, stă 3 ore și se uită la o cutie pe care nu o înțelege sau stă 14 ore și încearcă să dezlege o limbă pe care nu o înțelege, pentru că i-ați angajat fără să știe limbi străine”, a precizat liderul senatorilor AUR.