"Din păcate, avem o situaţie mult mai grea decât în anii trecuţi în educaţie. Din punct de vedere politic, noi am decis să marcăm această degradare a modului în care statul român tratează educaţia, printr-o moţiune simplă pe tema politicilor din educaţie, pe care o vom depune în ziua de miercuri. Aşa, ca să fac o glumă care nu e chiar glumă, sigur că strângem semnăturile până miercuri, dar ne era teamă că dacă o depuneam azi şi regulamentul prevede ca în maxim şase zile de la depunere să se dezbată, să nu ne programeze dezbaterea din nou duminică. Am văzut că onor coaliţia a început să se obişnuiască cu ziua de duminică, şi atunci o depunem miercuri, pentru a evita o astfel de chestiune. (...) Va fi depusă la Senat", a declarat Peiu într-o conferinţă de presă, la Parlament.



Moţiunea AUR indică faptul că România este statul UE care alocă cea mică pondere din PIB pentru educaţie şi cercetare, cu cea mai înaltă rată a analfabetismului funcţional și cea mai mică pondere a tinerilor cu studii superioare.



"Toate aceste trei considerente ar fi trebuit să ne facă, ca stat, să creştem expunerea financiară către educaţie şi, cu toate acestea, actuala coaliţie a decis să scadă contribuţia financiară a statului la procesul educativ. Sigur că asta va însemna că sărmanii părinţi vor trebui să scoată mai mulţi bani din buzunar pentru a suplini cu meditaţii ceea ce nu se face sau nu se face cum trebuie la şcoală. Este a noua oară după 1990 când se reglează dezechilibrele bugetare pe seama educaţiei", a menţionat Peiu.





Senatorul Sorin Lavric a afirmat și el că direct răspunzător, nu doar pentru actualul dezastru, ci mai ales pentru direcția în care se îndreaptă învățământul, este actualul ministru.

"Astăzi nu mai avem nici instrucţie, nu mai avem nici vocaţie. Ce avem este umilinţă şi, în acelaşi timp, descurajare şi eventual dresaj. Dresaj, pentru că ceea ce face Daniel David este să ducă mai departe politica de ideologizare a şcolii pe care a început-o Ligia Deca. (...) Daniel David cu adevărat îngroapă educaţia", a susţinut Lavric.



Acesta a precizat că, cel mai probabil, moţiunea simplă pe educaţie va fi citită săptămâna viitoare, luni.