Imediat după atac, pe rețelele sociale au apărut imagini, clipuri video și mărturii transformate rapid în „probe” pentru diverse interpretări speculative. Publicul online a reacționat imediat, iar teoriile conspiraționiste s-au răspândit rapid.

Cartea publicată „înainte” de eveniment

O teorie virală a fost legată de o carte pusă în vânzare pe Amazon, care relata evenimentul cu o zi înainte ca acesta să aibă loc. „De ce Amazon a avut cartea \"Împușcătura lui Charlie Kirk: O relatare cuprinzătoare a atacului de la Universitatea Utah Valley, a consecințelor și a răspunsului Americii\" eBook: Anastasia J Casey: Kindle Știre, publicată pe 9 Septembrie? Adică cu o zi înainte de eveniment. Foarte suspect. Procesul de publicare directă Kindle al Amazon necesită de obicei cel puțin 24-72 de ore pentru revizuirea și aprobarea cărților electronice auto publicate. Asta ar însemna că autoarea a încărcat cartea cel mai târziu pe data de 6, pentru a putea fi publicată pe Amazon la data de 9 Septembrie. A avut Anastasia J Casey o premoniție? Cum poate fi publicată o carte înainte că un eveniment să se întâmple? Cum e posibil să scrii, să editezi și să publici despre un eveniment care nu s-a întâmplat? Să fie doar o eroare în metadatele Amazon? Posibil și asta, dar atunci de ce Amazon a dat jos cartea și nu a corectat datele pur și simplu?”, au comentat internauții.

Avionul „dispărut” de pe radar

O altă teorie distribuită intens pe X susține că atacatorul ar fi fugit cu un avion privat. Utilizatorii indicau un zbor care ar fi „dispărut” temporar de pe radarul ADS-B, pentru a reapărea mai târziu în apropiere de Provo. Specialiști în aviație au explicat că astfel de întreruperi sunt frecvente din cauza reliefului montan din Utah. Aeronava a aterizat cel mai probabil la Page, în Arizona, înainte de a-și continua cursa.

„Semnale” suspecte înainte de împușcătură

Un clip video analizat online arată doi bărbați aflați în apropierea scenei, unul ajustându-și pălăria, celălalt făcând gesturi cu brațele. În mediul online, aceste mișcări au fost interpretate ca posibile semnale pentru atacator. Ancheta oficială nu a confirmat nicio legătură, iar cei doi nu figurează în investigație ca suspecți.

Ipoteza lunetistului ascuns

O altă teorie speculează că un al doilea atacator s-ar fi aflat pe o terasă, camuflat printre plante. O fotografie granulată distribuită de un utilizator arată o „siluetă suspectă”. Nicio dovadă concretă nu susține însă această ipoteză.

Explozia „din cămașă”

O interpretare mai bizară susține că Kirk nu ar fi fost împușcat, ci lovit de o explozie produsă sub haine. Autorii acestei teorii indică mișcarea țesăturii la momentul impactului. Specialiștii în balistică consultați de presă au respins ipoteza, considerând-o lipsită de fundament.

Inelele „mutate” în videoclipuri

Alte voci au susținut că înregistrările video ar fi falsificate, observând că un inel purtat de Kirk pare să treacă de pe un deget pe altul în momentul căderii. Explicația probabilă: distorsiuni video și mișcările involuntare ale mâinii.

Haos informațional și polarizare online

În lipsa unor detalii oficiale complete, mediul online a fost rapid inundat de scenarii alternative, unele cu accente fantastice. Conspirațiile au însoțit frecvent momente de violență politică din SUA, devenind parte a luptei pentru interpretarea realității.

Continuarea anchetei

Ancheta oficială privind uciderea lui Charlie Kirk continuă. Totuși, atacul și valul de speculații demonstrează încă o dată fragilitatea spațiului public american și vulnerabilitatea acestuia la dezinformare.

