Inițiativa a fost lansată de europarlamentarul Charlie Weimers, membru al grupului Conservatorii și Reformiștii Europeni (ECR). Acesta a propus un moment de reculegere ca un gest simbolic „pentru a arăta că dreptul nostru la libertatea de exprimare nu poate fi stins”, conform unor corespondențe interne între zeci de eurodeputați, consultate de Politico.

Charlie Kirk, cunoscut influencer conservator american și apropiat al lui Donald Trump, a fost împușcat miercuri în timp ce susținea un discurs la Universitatea Utah Valley. Avea 31 de ani și era considerat un pilon al mișcării conservatoare americane. A fost ucis de un singur glonț, chiar în fața familiei sale. Moartea sa a generat reacții puternice pe scena internațională, inclusiv din partea lui Trump, care a spus într-o declarație video: „Charlie era cel mai bun din America, iar monstrul care l-a atacat a atacat întreaga noastră țară”.

Cum a reacționat dreapta europeană

Grupurile de dreapta și extremă dreapta chestionate de Politico au confirmat că sprijină inițiativa unui minut de reculegere. René Aust, președintele grupului de extremă dreapta Europa Națiunilor Suverane (ESN), a transmis: „Uciderea sa ne amintește de importanța protejării libertăților fundamentale, chiar și în societățile democratice”.

Totuși, propunerea a fost respinsă. Purtătorul de cuvânt al Robertei Metsola a explicat: „Minutul de reculegere este anunțat de președinte la deschiderea sesiunii plenare”.

Explicațiile oficiale pentru respingerea propunerii

Conform procedurilor, deschiderea sesiunii plenare avusese loc luni, înaintea atacului. Din acest motiv, purtătorul de cuvânt a adăugat ulterior că „dacă există o cerere pentru un minut de reculegere, cererea trebuie să vină de la un grup politic la deschiderea sesiunii”. Drept urmare, lui Weimers i s-a permis doar să facă o declarație oficială înaintea sesiunii de vot, în locul unui moment de tăcere.

Scena tensionată din plen

Charlie Weimers a încercat să cedeze timpul rămas pentru a păstra totuși un moment de reculegere, dar vicepreședintele Parlamentului, Katarina Barley, care prezida sesiunea, a întrerupt demersul.

Aceasta a spus: „Am discutat acest lucru și, știți, președintele a spus nu unui minut de reculegere”. Declarația ei a fost urmată de aplauze din partea facțiunilor de centru și de stânga, dar și de proteste zgomotoase din partea eurodeputaților de dreapta și extremă dreapta.

Poziția celorlalte grupuri politice

Facțiunile de centru-dreapta, liberale și social-democrate au evitat să se pronunțe direct asupra inițiativei, susținând că decizia a aparținut exclusiv președintelui Parlamentului European. Între timp, mesajele de susținere pentru familia lui Kirk au continuat să apară pe rețelele sociale.

Roberta Metsola a scris anterior: „Sunt șocată de asasinarea lui Charlie Kirk în Utah, astăzi. Gândurile și rugăciunile noastre sunt alături de soția și copiii săi mici - care au fost piatra de temelie a vieții sale”.

