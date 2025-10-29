Decizia a fost luată deoarece cei doi „nu au putut conveni momentul potrivit” pentru o întâlnire. Anunțul a venit într-un context tensionat, chiar înainte de sosirea lui Trump în Coreea de Sud, unde se desfășoară summitul Forumului de Cooperare Economică Asia-Pacific (APEC). În același timp, Coreea de Nord a efectuat un nou test cu rachete balistice, amplificând tensiunile regionale.

Declarațiile președintelui american

După săptămâni în care s-a arătat dispus să se întâlnească cu Kim Jong Un, Trump a confirmat că reuniunea nu va avea loc. „Vreau să-l văd, iar acesta era cu adevărat obiectivul nostru pentru această vizită, dar avem şi alte întâlniri şi lucrăm din greu cu Kim Jong Un şi cu toată lumea pentru a soluţiona problemele”, a afirmat președintele american în timpul unui dejun de lucru cu omologul său sud-coreean, Lee Jae-myung, la Gyeongju. Tot acolo are loc și întâlnirea liderilor din țările membre APEC.

Trump anunțase anterior că ar fi dispus să își prelungească vizita în Asia pentru a organiza întâlnirea cu liderul nord-coreean. Totuși, miercuri, el a declarat că o astfel de reuniune va fi programată la o dată ulterioară.

Poziția Casei Albe privind dialogul cu Phenianul

Casa Albă a transmis recent că președintele american „nu va pune condiţii prealabile” pentru o eventuală întrevedere cu Kim Jong Un. Această poziție a fost interpretată ca un semnal de deschidere din partea Washingtonului, după ce Phenianul ceruse excluderea de pe agenda discuțiilor a subiectului denuclearizării Coreei de Nord. Aceasta era una dintre principalele condiții formulate de regimul nord-coreean pentru reluarea dialogului cu Statele Unite.

Un nou test militar nord-coreean

Cu puțin timp înainte ca președintele american să ajungă în Coreea de Sud, agenția de presă oficială KCNA a anunțat că Phenianul a efectuat un test cu rachete de croazieră strategice lansate de pe mare. Acest nou exercițiu militar a fost interpretat de observatori ca o demonstrație de forță în fața vizitei lui Trump și a discuțiilor purtate în cadrul APEC.

Consolidarea alianțelor dintre Coreea de Nord, Rusia și China

La șase ani de la întâlnirea istorică dintre Donald Trump și Kim Jong Un, care a avut loc la Panmunjom, în zona demilitarizată dintre cele două Corei, Coreea de Nord pare să își fi întărit considerabil poziția pe scena internațională. Relațiile cu China s-au adâncit vizibil, iar Kim Jong Un a fost prezent luna trecută la parada militară din Beijing, organizată pentru a marca 80 de ani de la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial în Pacific. La eveniment, liderul nord-coreean a apărut alături de președintele chinez Xi Jinping și de omologul rus Vladimir Putin, imagine care a simbolizat o alianță tot mai strânsă între cele trei state.

Coreea de Nord și Rusia au semnat un tratat de parteneriat strategic, care prevede acordarea reciprocă de asistență militară în cazul unei agresiuni. În baza acestui acord, Phenianul a trimis Rusiei muniții de artilerie, echipamente militare grele și sisteme de rachete moderne. Printre acestea se numără obuziere Koksan de calibru mare, lansatoare multiple de rachete, rachete balistice KN-23 și sisteme anti-tanc.

De asemenea, aproximativ 15.000 de soldați nord-coreeni au fost implicați în luptele din provincia rusă Kursk, ocupată temporar de forțele ucrainene în august anul trecut. Participarea acestora a fost prezentată de presa nord-coreeană drept un gest de sprijin față de „națiunea prietenă” aflată sub presiunea Occidentului.

