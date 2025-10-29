Descrisă și ca "arma apocalipsei", torpila Poseidon este o armă de nouă generație ce poate transporta muniții atât convenționale, cât și nucleare. Echipată cu o ogivă nucleară, ea poate provoca un tsunami radioactiv în zonele de coastă. Propulsia sa nucleară îi oferă o rază de acțiune practic nelimitată.



Atât responsabilii ruși cât și cei americani au descris torpila Poseidon drept o nouă categorie de armă de răspuns, capabilă să provoace valuri oceanice radioactive care să facă nelocuibile orașele de coastă.



Potrivit lui Putin, care a făcut declarația în timp ce vizita într-un spital militar soldați răniți în războiul din Ucraina, testul cu torpila Poseidon a fost efectuat marți și a fost "un succes uriaș".



Torpila Poseidon, lansată de pe un submarin în testul efectuat, are o putere care o depășește pe cea a rachetei balistice intercontinentale Sarmat, cunoscută și ca Satan II, a mai spus liderul de la Kremlin.

Anterior, duminică, tot Putin a anunțat un test de asemenea reușit al rachetei de croazieră cu propulsie nucleară Burevestnik, o armă despre care Rusia afirmă că poate trece de orice scut antirachetă, scrie Agerpres.



Potrivit unei surse din complexul militar-industrial rus, torpila Poseidon se poate deplasa nedetectabilă la mai mult de o mie de metri adâncime, cu o viteză cuprinsă între 60 și 70 de noduri.



Această torpilă va echipa submarinul nuclear Belgorod, care a fost introdus în serviciu în anul 2022 și este dotat cu instalațiile necesare operării acestei noi arme strategice. Se pare că acesta este și submarinul care a lansat torpila Poseidon în testul efectuat marți.



Statele Unite au observat încă de la sfârșitul anului 2022 pregătiri pentru efectuarea unui astfel de test de lansare a torpilei Poseidon de către submarinul Belgorod, dar testul de atunci a fost amânat probabil din cauza unor dificultăți tehnice.



De când a anunțat prima dată conceperea torpilei Poseidon și a rachetei Burevestnik, în anul 2018, Putin a descris aceste arme drept un răspuns față de intențiile Statelor Unite de realizare a unui scut anti-rachetă, precum și o replică față de retragerea SUA din Tratatul privind Forțele Nucleare Intermediare (INF) și extinderea NATO către Est.

